За права женщин и гендерное равенство: что известно о номинантах на премию Гавела от ПАСЕ
В Парламентской ассамблее Совета Европы определили трех номинантов. Они получат премию по правам человека имени Вацлава Гавела за 2020 год.
В этом году премию за 2020 год будут вручать на апрельской сессии ассамблеи. Об этом сообщили в пресс-службе ПАСЕ.
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Кому присуждают премию
Избирательная панель объявила краткий список номинантов премии за 2020 год. Выбрали трех претендентов, которые продвигают:
- права женщин;
- гендерное равенство.
Что известно о номинантах
В частности на премию Гавела за 2020 год претендует Люджейн аль-Хазлюль – правозащитница и лидер феминистского движения из Саудовской Аравии. С 2018 года она находится в заключении за правозащитную деятельность.
Также на номинацию выдвигают Буддистских Монахов Друкпа (Непал). Они пропагандируют гендерное равенство, устойчивое развитие окружающей среды и международную толерантность.
Последней претенденткой стала Жульен Лузанж – активистка по правам человека из Конго. Она известна выявлением и документированием случаев насилия против женщин. За свою деятельность неоднократно получала угрозы.
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