В Парламентской ассамблее Совета Европы определили трех номинантов. Они получат премию по правам человека имени Вацлава Гавела за 2020 год.

В этом году премию за 2020 год будут вручать на апрельской сессии ассамблеи. Об этом сообщили в пресс-службе ПАСЕ.

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Кому присуждают премию

Избирательная панель объявила краткий список номинантов премии за 2020 год. Выбрали трех претендентов, которые продвигают:

права женщин;

гендерное равенство.

Что известно о номинантах

В частности на премию Гавела за 2020 год претендует Люджейн аль-Хазлюль – правозащитница и лидер феминистского движения из Саудовской Аравии. С 2018 года она находится в заключении за правозащитную деятельность.

Также на номинацию выдвигают Буддистских Монахов Друкпа (Непал). Они пропагандируют гендерное равенство, устойчивое развитие окружающей среды и международную толерантность.

Справка. Премии по правам человека имени Вацлава Гавела присуждают за выдающуюся деятельность в гражданском обществе по защите прав человека в Европе и вне ее. Премию учредили в 2013 году. Ее материальное вознаграждение составляет 60 тысяч евро.

Последней претенденткой стала Жульен Лузанж – активистка по правам человека из Конго. Она известна выявлением и документированием случаев насилия против женщин. За свою деятельность неоднократно получала угрозы.