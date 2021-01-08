За права жінок та гендерну рівність: що відомо про номінантів на премію Гавела від ПАРЄ
У Парламентській асамблеї Ради Європи визначили трьох номінантів. Вони отримають премію з прав людини імені Вацлава Гавела за 2020 рік.
Цьогоріч премію за 2020 рік вручатимуть на квітневій сесії асамблеї. Про це повідомили у пресслужбі ПАРЄ.
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Кому присуджують премію
Виборча панель оголосила короткий список номінантів премії за 2020 рік. Обрали трьох претендентів, які просувають:
- права жінок;
- гендерну рівність.
Що відомо про номінантів
Зокрема на премію Гавела за 2020 рік претендує Люджейн аль-Хазлюль – правозахисниця та лідерка феміністського руху із Саудівської Аравії. З 2018 року вона перебуває в ув'язненні за правозахисну діяльність.
Також на номінацію висувають Буддистських Монахів Друкпа (Непал). Вони пропагандують гендерну рівність, сталий розвиток довкілля та міжнародну толерантність.
Останньою претендентко стала Жульен Лузанж – активістка з прав людини із Конго. Вона відома виявленням та документуванням випадків насильства проти жінок. За свою діяльність неодноразово отримувала погрози.
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