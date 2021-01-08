У Парламентській асамблеї Ради Європи визначили трьох номінантів. Вони отримають премію з прав людини імені Вацлава Гавела за 2020 рік.

Цьогоріч премію за 2020 рік вручатимуть на квітневій сесії асамблеї. Про це повідомили у пресслужбі ПАРЄ.

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Кому присуджують премію

Виборча панель оголосила короткий список номінантів премії за 2020 рік. Обрали трьох претендентів, які просувають:

права жінок;

гендерну рівність.

Що відомо про номінантів

Зокрема на премію Гавела за 2020 рік претендує Люджейн аль-Хазлюль – правозахисниця та лідерка феміністського руху із Саудівської Аравії. З 2018 року вона перебуває в ув'язненні за правозахисну діяльність.

Також на номінацію висувають Буддистських Монахів Друкпа (Непал). Вони пропагандують гендерну рівність, сталий розвиток довкілля та міжнародну толерантність.

Довідка. Премії з прав людини імені Вацлава Гавела присуджують за видатну діяльність у громадському суспільстві із захисту прав людини у Європі та поза нею. Премію заснували у 2013 році. Її матеріальна винагорода становить 60 тисяч євро.

Останньою претендентко стала Жульен Лузанж – активістка з прав людини із Конго. Вона відома виявленням та документуванням випадків насильства проти жінок. За свою діяльність неодноразово отримувала погрози.