Премию имени Василия Стуса получил Троицкий: что о нем известно

Лауреатом Премии имени Василия Стуса за 2019 год стал Влад Троицкий – актер, режиссер и драматург. Имя лауреата премии объявили члены жюри во время торжественной церемонии 28 августа в Национальном музее Тараса Шевченко.

Троицкий получил денежное вознаграждение и обновленную статуэтку. Ее макет вместе с новым оформлением Премии разработал киевский дизайнер Дмитрий Покрасён.

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Кто такой Влад Троицкий?

Украинский театральный актер, режиссер, драматург и телеведущий российского происхождения. Он основал первый в Украине независимый театр "Дах". Троицкий также является основателем и художественным руководителем группы "ДахаБраха", фрик-кабаре Dakh Daughters, кукольного кабаре "ЦЕШО" и проекта NOVAOPERA.

А еще сам Троицкий основал и является президентом международного мультидисциплинарного фестиваля "ГогольFest".

Он является режиссером в театрах Украины, Германии, Венгрии, Польши, Швейцарии. Офицер Ордена Искусств и Литературы.

Подписал петицию к президенту России Владимиру Путину с требованием освободить украинского режиссера Олега Сенцова.

Василий Стус – это человек, который не боялся быть неудобным. Быть неудобным – это не всегда безопасно. Но, возможно, именно на таких судьбах формируется дух нации и страны. Это великий человек. И быть награжденным этой премией – большая честь для меня,

– сказал на церемонии награждения Троицкий.

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Троицкий рассказывает миру об украинцах, украинской культуре, он рассказывает еще и украинцам об украинцах, заявил заместитель декана Киево-Могилянской Бизнес Школы Эдуард Мальцев.

За что вручают премию имени Василия Стуса?Премия в 1989 году основала Украинская ассоциация независимой творческой интеллигенции во главе с Евгением Сверстюком. Ее вручают литераторам, художникам, режиссерам, музыкантам, культурным менеджерам за вклад в украинскую культуру и устойчивость гражданской позиции.



Лауреатами Премии в разные годы становились Афанасий Заливаха, Михайлина Коцюбинская, Василий Овсиенко, Иван Светличный, Мирослав Маринович, Евгений Захаров, Владимир Вятрович, Мария Бурмака, Сашко Положинский, Святослав Вакарчук, Тарас Компаниченко, сестры Тельнюк, Александр Коваль, Сергей Жадан, Борис Гудзяк.