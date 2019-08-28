22:38
28 авг 2019
USD
...
EUR
...
Created with Sketch.
Архив
Курси валют
USD
EUR
подробнее
Погода
      подробнее
      youtube @24
      Loading...
      google @24
      RSS ЛЕНТА
      Общий RSS
      +feedly
      Топ новости
      +feedly
      Видео новости
      +feedly
      КРУШЕНИЯ ДОМА В ДРОГОБЫЧЕ РАИСА БОГАТЫРЕВА ВЕРХОВНАЯ РАДА КИРИЛ ВЫШИНСКИЙ
      Прямая трансляция на
      Последние выпуски
      Вести Кремля: Путинское мороженое для Эрдогана. Как дед Пиня нарушает правила
      Вєсті Кремля
      22:06, сегодня
      Вести.UA: Какие планы у Зеленского на Добкина. Зачем Шуфричу комитет свободы слова
      Вєсті.UA
      20:09, сегодня
      Золотая лихорадка с российским следом: кто присвоил уникальные государственные рудники
      ЦРУ
      09:00, сегодня
      Піар на газі "зайнятий", або Чому Порошенко рятує листонош у прямому ефірі
      Підсумки дна
      14:00, 18 декабря 2018
      Вспомнить Всё: от культа до гонок на лафетах
      Згадати все
      00:57, 25 июля
      Телеканал новостей 24 Новости Новости Украины
      КРУШЕНИЯ ДОМА В ДРОГОБЫЧЕ РАИСА БОГАТЫРЕВА ВЕРХОВНАЯ РАДА КИРИЛ ВЫШИНСКИЙ

      Премию имени Василия Стуса получил Троицкий: что о нем известно

      32 Читати новину українською
      Влад Троицкий получил премию имени Василия Стуса
      Влад Троицкий получил премию имени Василия Стуса / Женя Перуцкая

      Лауреатом Премии имени Василия Стуса за 2019 год стал Влад Троицкий – актер, режиссер и драматург. Имя лауреата премии объявили члены жюри во время торжественной церемонии 28 августа в Национальном музее Тараса Шевченко.

      Троицкий получил денежное вознаграждение и обновленную статуэтку. Ее макет вместе с новым оформлением Премии разработал киевский дизайнер Дмитрий Покрасён.

      Смотрите трейлер фильма про Василия Стуса "Запрещенный"

      Кто такой Влад Троицкий?

      Украинский театральный актер, режиссер, драматург и телеведущий российского происхождения. Он основал первый в Украине независимый театр "Дах". Троицкий также является основателем и художественным руководителем группы "ДахаБраха", фрик-кабаре Dakh Daughters, кукольного кабаре "ЦЕШО" и проекта NOVAOPERA.

      А еще сам Троицкий основал и является президентом международного мультидисциплинарного фестиваля "ГогольFest".

      Он является режиссером в театрах Украины, Германии, Венгрии, Польши, Швейцарии. Офицер Ордена Искусств и Литературы.

      Подписал петицию к президенту России Владимиру Путину с требованием освободить украинского режиссера Олега Сенцова.

      Василий Стус – это человек, который не боялся быть неудобным. Быть неудобным это не всегда безопасно. Но, возможно, именно на таких судьбах формируется дух нации и страны. Это великий человек. И быть награжденным этой премией большая честь для меня,
      сказал на церемонии награждения Троицкий.

      Читайте также: Alyona Alyona попала в список номинантов международной премии

      Троицкий рассказывает миру об украинцах, украинской культуре, он рассказывает еще и украинцам об украинцах, заявил заместитель декана Киево-Могилянской Бизнес Школы Эдуард Мальцев.

      За что вручают премию имени Василия Стуса?Премия в 1989 году основала Украинская ассоциация независимой творческой интеллигенции во главе с Евгением Сверстюком. Ее вручают литераторам, художникам, режиссерам, музыкантам, культурным менеджерам за вклад в украинскую культуру и устойчивость гражданской позиции.

      Лауреатами Премии в разные годы становились Афанасий Заливаха, Михайлина Коцюбинская, Василий Овсиенко, Иван Светличный, Мирослав Маринович, Евгений Захаров, Владимир Вятрович, Мария Бурмака, Сашко Положинский, Святослав Вакарчук, Тарас Компаниченко, сестры Тельнюк, Александр Коваль, Сергей Жадан, Борис Гудзяк.

      blog_ava
      Кто такая Раиса Богатырева: краткая биография
      сегодня
      12985
      Теги: Новости Украины LifeStyle Новости LifeStyle Исскусство Новости культуры Литература
      Источник: 24 канал
      Комментарии
      powered by lun.ua
      Новости за сегодня
      Если Вы обнаружили ошибку на этой странице, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter
      Комментарии
      Публикации
      Армянск накрыло токсичными выбросами, несъедобный дискаунт и в плену кавказцев: новости Крымнаша
      сегодня , 22:00 Армянск накрыло токсичными выбросами, несъедобный дискаунт и в плену кавказцев: новости Крымнаша
      КРЫМский бандеровец 268
      Путин и патриарх Кирилл поссорились?
      сегодня , 22:00 Путин и патриарх Кирилл поссорились?
      Іван Яковина 142
      Макс Левин: Иловайск – это не про жалость
      сегодня , 21:33 Макс Левин: Иловайск – это не про жалость
      Едуард Крижанівський 111
      Аваков может остаться на посту: почему украинцы протестуют и при каком условии этому не бывать
      сегодня , 20:03 Аваков может остаться на посту: почему украинцы протестуют и при каком условии этому не бывать
      Світлана Попова 378
      Подумати про тих, чиї серця зупинилися назавжди: чому важливо впровадити День пам'яті
      сегодня , 20:00 Подумати про тих, чиї серця зупинилися назавжди: чому важливо впровадити День пам'яті
      Віталій Дейнега 44
      Новости
      Больше новостей

      Читай новости даже без интернета

      Скачать

      Читай новости даже без интернета

      Залиште відгук