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      Премію імені Василя Стуса отримав Троїцький: що про нього відомо

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      Влад Троїцький отримав премію імені Василя Стуса
      Влад Троїцький отримав премію імені Василя Стуса / Женя Перуцька

      Лауреатом Премії імені Василя Стуса за 2019 рік став Влад Троїцький – актор, режисер і драматург. Ім’я лауреата премії оголосили члени журі під час урочистої церемонії 28 серпня у Національному музеї Тараса Шевченка.

      Троїцький отримав грошову винагороду та оновлену статуетку. ЇЇ макет разом із новим оформленням Премії розробив київський дизайнер Дмитро Покрасьон.

      Дивіться трейлер фільму про Василя Стуса "Заборонений"

      Хто такий Влад Троїцький?

      Український театральний актор, режисер, драматург і телеведучий російського походження. Він заснував перший в України незалежний театр "Дах". Троїцький також є засновником і художнім керівником гурту "Дахабраха", фрік-кабаре Dakh Daughters, лялькового кабаре "ЦЕШО" та проекту NOVAOPERA.

      А ще сам Троїцький заснував і є президентом міжнародного мультидисциплінарного фестивалю "ГогольFest".

      Він є режисером у театрах України, Німеччини, Угорщини, Польщі, Швейцарії. Офіцер Ордену Мистецтв і Літератури.

      Підписав петицію до президента Росії Володимира Путіна з вимогою звільнити українського режисера Олега Сенцова.

      Василь Стус – це людина, яка не боялася бути незручною. Бути незручним – це не завжди безпечно. Але, можливо, саме на таких долях формується дух нації і країни. Це велика людина. І бути нагородженим цією премією – велика честь для мене,
      – сказав на церемонії нагородження Троїцький.

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      Троїцький розповідає світу про українців, українську культуру, він розповідає ще й українцям про українців, заявив заступник декана Києво-Могилянської Бізнес-Школи Едуард Мальцев.

      За що вручають Премію імені Василя Стуса Премія у 1989 році заснувала Українська асоціація незалежної творчої інтелігенції на чолі з Євгеном Сверстюком. Її вручають літераторам, митцям, режисерам, музикантам, культурним менеджерам за внесок в українську культуру та стійкість громадянської позиції.

      Лауреатами Премії в різні роки ставали Опанас Заливаха, Михайлина Коцюбинська, Василь Овсієнко, Іван Світличний, Мирослав Маринович, Євген Захаров, Володимир В’ятрович, Марія Бурмака, Сашко Положинський, Святослав Вакарчук, Тарас Компаніченко, сестри Тельнюк, Олександра Коваль, Сергій Жадан, Борис Ґудзяк.

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      Теги: Новини України LifeStyle Література Новини культури Мистецтво Новини LifeStyle
      Джерело: 24 канал
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