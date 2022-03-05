Крупное турне канадского премьер-министра по европейским странам продлится с 6 по 11 марта.

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Канада вместе с нашими партнерами и союзниками поддерживает Украину. Во время визита премьер будет сотрудничать с близкими союзниками, чтобы развивать наш скоординированный ответ на неспровоцированную и неоправданную военную агрессию России против Украины,

– отметили в правительстве Канады.

Джастин Трюдо проведет ряд встреч с лидерами европейских стран, а именно:

6 марта в Лондоне с Борисом Джонсоном и премьер-министром Нидерландов Марком Рютте, они скоординируют дополнительные меры против России;

8 марта поедет в Латвию, чтобы встретиться с главами правительств Латвии, Литвы и Эстонии. Лидеры рассмотрят текущие вызовы безопасности и меры НАТО по гарантии и сдерживанию;

Там также встретится с Йенсом Столтенбергом, чтобы обсудить ответ Альянса на непрекращающиеся нападения России на Украину;

9 марта поедет в Берлин, где встретится с Олафом Шольцом. Вместе лидеры будут обсуждать мир и безопасность в Европе.

10 марта отправится в Польшу и встретится с президентом Анджеем Дудой.

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