Крупное турне канадского премьер-министра по европейским странам продлится с 6 по 11 марта.
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Канада вместе с нашими партнерами и союзниками поддерживает Украину. Во время визита премьер будет сотрудничать с близкими союзниками, чтобы развивать наш скоординированный ответ на неспровоцированную и неоправданную военную агрессию России против Украины,
– отметили в правительстве Канады.
Джастин Трюдо проведет ряд встреч с лидерами европейских стран, а именно:
- 6 марта в Лондоне с Борисом Джонсоном и премьер-министром Нидерландов Марком Рютте, они скоординируют дополнительные меры против России;
- 8 марта поедет в Латвию, чтобы встретиться с главами правительств Латвии, Литвы и Эстонии. Лидеры рассмотрят текущие вызовы безопасности и меры НАТО по гарантии и сдерживанию;
- Там также встретится с Йенсом Столтенбергом, чтобы обсудить ответ Альянса на непрекращающиеся нападения России на Украину;
- 9 марта поедет в Берлин, где встретится с Олафом Шольцом. Вместе лидеры будут обсуждать мир и безопасность в Европе.
- 10 марта отправится в Польшу и встретится с президентом Анджеем Дудой.
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