Велике турне канадського прем'єр-міністра європейськими країнами триватиме з 6 по 11 березня.

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Канада разом із нашими партнерами та союзниками підтримує Україну. Під час візиту прем'єр співпрацюватиме з близькими союзниками, щоб розвивати нашу скоординовану відповідь на неспровоковану й невиправдану військову агресію Росії проти України,

– зазначили в уряді Канади.

Джастін Трюдо проведе низку зустрічей з лідерами європейських країн, а саме:

6 березня у Лондоні з Борисом Джонсоном і прем'єр-міністром Нідерландів Марком Рютте, вони скоординують додаткові заходи проти Росії;

8 березня поїде до Латвії, щоб зустрітися з главами урядів Латвії, Литви та Естонії. Лідери розглянуть поточні безпекові виклики та заходи НАТО щодо гарантії та стримування;

Там також зустрінеться з Єнсом Столтенбергом, щоб обговорити відповідь Альянсу на безперервні напади Росії на Україну;

9 березня поїде до Берліна, де зустрінеться з Олафом Шольцом. Разом лідери обговорюватимуть мир і безпеку в Європі.

10 березня вирушить до Польщі та зустрінеться з президентом Анджеєм Дудою.

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