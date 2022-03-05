Повідомлення республіканці та демократи отримали від Посольства України у Сполучених Штатах. Про це пише CNN з посиланням на два неназвані джерела.

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Zoom-зустріч Володимира Зеленського відбудеться о 9:30 ранку за східним часом (16:30 за Києвом).

Зеленський розкритикував саміт НАТО

Відеоконференція пройде на тлі нищівної критики президентом України саміту НАТО, який пройшов 4 березня. Глава держави не приховував невдоволення рішенням Альянсу не закривати небо над країною.

Володимир Зеленський зазначив, що відтепер блок також є відповідальним за гибель українських громадян та руйнування. З його слів, НАТО дало "зелене" світло для бомбардування наших міст.

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