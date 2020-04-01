Преодоление эпидемии коронавируса: Нацбанк перечислил в госбюджет почти 43 миллиарда гривен

Национальный банк Украины 1 апреля перечислил в государственный бюджет Украины весь свой доход за 2019 год – 42 миллиарда 720 миллионов гривен. Всю сумму решили перечислять сразу, поскольку государство нуждается в дополнительных деньгах во время эпидемии коронавируса.

Перечисленная сумма на 2 миллиарда гривен больше, чем было запланировано в первой версии госбюджета на 2020 год, отметили в Национальном банке.

Важно НБУ впервые с начала кризиса не продавал, а выкупал доллар

Впоследствии после согласования с Министерством финансов НБУ решил перечислить в госбюджет всю сумму прибыли за прошлый год. Как пояснил Нацбанк, таким образом он помогает государству побороть эпидемию коронавируса.

На Государственный бюджет сейчас ложится значительное финансовое бремя борьбы с коронавирусом в стране. Также усложняет ситуацию поддержка бизнеса и граждан, которые больше всего страдают от ограничительных мер,

– подчеркнули в Нацбанке.

Какое еще участие Нацбанк принимает в преодолении последствий коронавируса?

Национальный банк прежде всего борется с преодолением экономических последствий эпидемии коронавируса. В частности, государственный регулятор работает на валютных рынках, чтобы удерживать стабильный курс гривны.