Преодоление эпидемии коронавируса: Нацбанк перечислил в госбюджет почти 43 миллиарда гривен
Национальный банк Украины 1 апреля перечислил в государственный бюджет Украины весь свой доход за 2019 год – 42 миллиарда 720 миллионов гривен. Всю сумму решили перечислять сразу, поскольку государство нуждается в дополнительных деньгах во время эпидемии коронавируса.
Перечисленная сумма на 2 миллиарда гривен больше, чем было запланировано в первой версии госбюджета на 2020 год, отметили в Национальном банке.
Важно НБУ впервые с начала кризиса не продавал, а выкупал доллар
Впоследствии после согласования с Министерством финансов НБУ решил перечислить в госбюджет всю сумму прибыли за прошлый год. Как пояснил Нацбанк, таким образом он помогает государству побороть эпидемию коронавируса.
На Государственный бюджет сейчас ложится значительное финансовое бремя борьбы с коронавирусом в стране. Также усложняет ситуацию поддержка бизнеса и граждан, которые больше всего страдают от ограничительных мер,
– подчеркнули в Нацбанке.
Какое еще участие Нацбанк принимает в преодолении последствий коронавируса?
Национальный банк прежде всего борется с преодолением экономических последствий эпидемии коронавируса. В частности, государственный регулятор работает на валютных рынках, чтобы удерживать стабильный курс гривны.
Читайте также
-
В Сумах оштрафовали мужчину на 17 тысяч за поход в магазин без маскисегодня , 17:42
-
Эпидемия в Италии достигла пика: существует риск второй волны заболеваниясегодня , 18:23
-
Как украинцы оценили действия власти по предотвращению распространения коронавируса: результатысегодня , 14:42
-
Кличко продолжает совершать внезапные "налеты" на больницы: что было на этот раз – видеосегодня , 13:09
-
Падение беспилотника РФ на Донбассе: доказательства из компьютера "начальника разведки" Россиисегодня , 16:39
-
Более 100 военных США больны коронавирусом на борту авианосца: ситуация критическаясегодня , 14:21