Подолання епідемії коронавірусу: Нацбанк перерахував у держбюджет майже 43 мільярди гривень
Національний банк України 1 квітня перерахував до державного бюджету України увесь свій прибуток за 2019 рік – 42 мільярди 720 мільйонів гривень. Усю суму вирішили перераховувати одразу, позаяк держава має потребу в додаткових грошах під час епідемії коронавірусу.
Перерахована сума є на 2 мільярди гривень більшою, ніж було заплановано у першій версії держбюджету на 2020 рік, зауважили у Національному банку.
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Згодом після погодження з Міністерством фінансів НБУ вирішив перерахувати до держбюджету усю суму прибутку за минулий рік. Як пояснив Нацбанк, у такий спосіб він допомагає державі побороти епідемію коронавірусу.
На Державний бюджет зараз лягає значний фінансовий тягар боротьби з коронавірусом у країні. Також ускладнює ситуацію підтримка бізнесу і громадян, які найбільше потерпають від обмежувальних заходів,
– підкреслили у Нацбанку.
Яку ще участь Нацбанк бере у подоланні наслідків коронавірусу?Національний банк передовсім бореться з подоланням економічних наслідків епідемії коронавірусу. Зокрема, державний регулятор працює на валютних ринках, аби втримувати стабільний курс гривні.
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