Преодолевая стереотипы: в "Буковеле" состоялись лыжные соревнования среди священнослужителей

В Туристическом комплексе "Буковель" состоялись шестые лыжные соревнования среди священников.

Соревнованиям предшествовала совместная литургия в Полянецком храме Пресвятой Богородицы.

"Служение священника – это очень тяжелый труд. Особый пасторальный труд. Для того, чтобы иметь определенные силы, то как раз надо и немножко заняться спортом", – рассказал епископ Коломыйский УГКЦ Василий Ивасюк.

Кроме священников к соревнованию присоединились члены их семей и семинаристы.

"Все едут. Все такие: "Давай, ты сможешь, только главное не упади". Это было очень интересно кричать другим – "Не упади". Чувствовать, что ты их поддерживаешь, и они приедут первые", – поделился впечатлениями участник соревнования, сын священника Давид Дутчак.

Впервые участников разделили на три возрастные категории. Каждый имел право на две попытки. Самого быстрого определили по итогам обеих заездов.

"Все молодцы, очень сильно подготовлены. Есть хорошие результаты, даже несколько человек проехали по 47-48 секунд. Трасса, я бы сказал, не очень легкая. Она сделана по всем правилам физстандарта", – пояснил организатор соревнований "Bukovel sport" Игорь Могиляк.

Одним из триумфаторов соревнований стал семинарист Николай Скирчук. Для парня это уже четвертая победа. Результат – 1 минута 34 секунды – стал самым быстрым из всех трех категорий.

"В здоровом теле – живой дух. Независимо от того, какой конфессии человек, или профессии – он ​​должен всегда заниматься спортом и себя всегда совершенствовать. Потому что если он будет в хорошем физическом состоянии, то сможет все", – убежден Николай Скирчук.

Все победители получили абонементы на бесплатный уикенд в "Буковеле". Остальные участники соревнования – дипломы и медали.