Долаючи стереотипи: у "Буковелі" відбулися лижні змагання серед священнослужителів

У Туристичному комплексі "Буковель" відбулися шості лижні змагання серед священиків.

Змаганням передувала спільна літургія в Поляницькому храмі Пресвятої Богородиці.

"Служіння священика – це надзвичайно важка праця. Особлива пасторальна праця. Для того, щоб мати певні сили, то якраз треба і трошки зайнятися спортом", – розповів єпископ Коломийський УГКЦ Василій Івасюк.

Окрім священиків до змагання доєднались члени їхніх сімей та семінаристи.

"Всі їдуть. Всі такі: "Давай, ти зможеш, тільки головне не впади". Це було дуже цікаво кричати іншим – "Не впади". Відчувати, що ти їх підтримуєш, і що вони приїдуть перші", – поділився враженнями учасник змагання, син священика Давид Дутчак.

Вперше учасників розподілили на три вікові категорії. Кожен мав право на дві спроби. Найшвидшого визначили за підсумками обох заїздів.

"Всі молодці, дуже сильно підготовлені. Є хороші результати, навіть декілька людей проїхало за 47-48 секунд. Траса, я б сказав, не є дуже легка. Вона зроблена за всіма правилами фізстандарту", – пояснив організатор змагань "Bukovel sport" Ігор Могиляк.

Одним із тріумфаторів змагань став семінарист Микола Скірчук. Для хлопця це вже четверта перемога. Результат – 1 хвилина 34 секунди – став найшвидшим з-поміж усіх трьох категорій.

"У здоровому тілі – живий дух. Не залежно від того, якої конфесії людина, чи професії – вона повинна завжди займатися спортом і себе завжди вдосконалювати. Бо якщо вона буде у хорошому фізичному стані, то зможе все", – переконаний Микола Скірчук.

Усі переможці отримали абонементи на безкоштовний вікенд у "Буковелі". Решта учасників змагання – дипломи та медалі.