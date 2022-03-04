В частности, чиновник препятствовал вооружению военных формирований для защиты города от вторжения российских оккупантов. Об этом сообщили в Офисе генпрокурора.

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Правоохранители избрали подозреваемому меру пресечения в виде содержания под стражей.

Представитель власти совершил умышленные действия в ущерб суверенитету, территориальной целостности и неприкосновенности Украины,

– заявили в ОГП.

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