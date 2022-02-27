По данным следствия, городской голова преднамеренно совершил действия, направленные на ущерб суверенитету, территориальной целостности, неприкосновенности, обороноспособности, государственной безопасности Украины.

Заметьте Мэр Купянска из ОПЗЖ сдал город российским оккупантам

Представитель власти (мэр Купянска Мацегора – 24 канал) перешел на сторону страны-агрессора. Мужчина в условиях военного положения оказал представителям России помощь в проведении подрывной деятельности против Украины, – отметили в ОГП.

Кроме того, он совершил умышленные действия с целью изменения границ территории Украины, о чем сообщил публично в интернете.

Против Мацегоры начато досудебное расследование по фактам посягательства на территориальную целостность и неприкосновенность Украины лицом, являющимся представителем власти, и государственной измены.

ВСУ всегда возвращают контроль над населенными пунктами

Следует заметить, что Вооруженные силы Украины уже неоднократно возвращали себе контроль над селами, городками или городами на всех фронтах и вышеупомянутые населенные пункты не станут исключением!

Победы наших защитников сопровождаются тотальной ликвидацией российских солдат и мощным уничтожением военной техники захватчиков.

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