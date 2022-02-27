За даними слідства, міський голова умисно вчинив дії, спрямовані на шкоду суверенітету, територіальній цілісності, недоторканності, обороноздатності, державній безпеці України.

Зауважте Мер Куп'янська з ОПЗЖ здав місто російським окупантам

Представник влади (мер Куп'янська Мацегора – 24 канал) перейшов на бік країни-агресора. Чоловік в умовах воєнного стану надав представникам Росії допомогу в проведенні підривної діяльності проти України,

– зазначили в ОГП.

Окрім цього, він вчинив умисні дії з метою зміни меж території України, про що повідомив публічно в інтернеті.

Проти Мацегори розпочато досудове розслідування за фактами посягання на територіальну цілісність і недоторканність України особою, яка є представником влади, та державної зради.

ЗСУ завжди повертають контроль над населеними пунктами

Варто зауважити, що Збройні сили України вже неодноразово повертали собі контроль над селами, містечками чи містами на усіх фронтах і вищезгадані населені пункти не стануть винятком!

Перемоги наших захисників супроводжуються тотальною ліквідацією російських солдатів, а також потужним знищенням військової техніки загарбників.