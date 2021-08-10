С 2014 года оккупанты насильственными методами вытесняют украинскую церковь с украинского полуострова. Они незаконно присваивают имущество крымской общины ПЦУ и систематически запрещают богослужения.

Кстати Оккупанты в Крыму нагло сорвали богослужение в храме ПЦУ

Например, недавно оккупанты ворвались в храм ПЦУ и сорвали службу. Минреинтеграции расценивает это как очередной акт давления со стороны россиян на жителей Крыма. Украина осуждает грубое нарушение прав украинских граждан на свободу совести и вероисповедания.

Подробнее о срыве богослужения в ПЦУ

Представители так называемого "Центра противодействия экстремизму" во главе с майором Горевановым 8 августа нагло ворвались в монастырь Святого Димитрия Солунского Крымской епархии ПЦУ. Храм расположен в селе Балки Белогорского района.

Российские силовики силой заставили настоятеля монастыря архимандрита Дамиана остановить богослужение. Мол, из-за нарушений российского законодательства. На всех участников составили протоколы.

Предусматривающие санкции

В Минреинтеграции подчеркнули, что Украина будет продолжать идентифицировать причастных к подобным нарушениям, чтобы применять против них санкции. Ведомство уже подготовило список ограничений в отношении определенных лиц. Ожидают, что в ближайшие дни Кабмин одобрит это решение.

Предлагают применить ограничения к российским судьям и другим должностным лицам, причастным к преследованию общины ПЦУ в Крыму. В частности, к незаконному отчуждению помещения Кафедрального собора святых равноапостольных князя Владимира и княгини Ольги в Симферополе.