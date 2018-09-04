Преследования журналистов: в ГПУ заявили, что проверят телефон журналистки "Схем"

27 августа Печерский районный суд Киева по требованию ГПУ дал разрешение получить от провайдера информацию с телефона руководителя программы журналистских расследований "Схемы".

В постановлении говорится о предоставлении доступа следствия к звонкам и смс-сообщениям журналистки с июля 2016 по ноябрь 2017 года и к данным о местоположении ее телефона в течение этих 17 месяцев.

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По данным Радио Свобода, за это время редакция "Схем" провела и опубликовала ряд расследований об украинских чиновниках, включительно с деятельностью генерального прокурора.

Наталья Седлецкая вместе с рядом других журналистов проходит свидетелем в деле о возможном разглашении государственной тайны и данных досудебного расследования директором Национального антикоррупционного бюро Артемом Сытником.

Именно тогда следователи ГПУ начали изучать контакты Артема Сытника и вызвали журналистов как свидетелей по делу о разглашении государственной тайны.

Журналисты подозревают, что таким образом хотят дискредитировать руководителя НАБУ и устранить его с должности. К тому же ранее Администрация Президента назначила в НАБУ лояльного к главе государства аудитора. Именно его вывод может быть единственным прописанным в законе основанием для увольнения Артема Сытника.

Спустя 9 месяцев после допроса решают проверить телефон журналиста. Поэтому меня и само уголовное дело очень удивляет, и ход расследования также показывает, что это нежелание установить истину. То, как происходит ход расследования и как в этом деле общаются с журналистами, показывает, что это абсолютно политическое дело,

– сказала журналистка Кристина Бердинских.

Однако позднее пресс-секретарь Генпрокуратуры Андрей Лысенко написал в Facebook, что телефон Седлецкой проверять не будут.

"Судом разрешено провести исследование материалов оператора телекоммуникаций за период в 17 месяцев. Это обусловлено необходимостью установления времени, даты и места (геолокации) вероятной огласки данных с ограниченным доступом руководителем НАБУ в рамках уголовного производства", — сообщил Лысенко.

В то же время Наталья Седлецкая в комментарии Громадскому сообщила, что данные, доступ к которым предоставил суд, будет включать содержание SMS-сообщений.

"Он говорит "не включать содержание разговоров" — хорошо, но будет включать содержание SMS. Он говорит, что нет вмешательства в профессиональную деятельность и личную жизнь, но на самом деле у них на руках теперь карта моих передвижений и местонахождении в течение 17 месяцев", — подчеркнула журналистка.