12 задержанных представителей Нацкорпуса выпустили из райотдела полиции. Их задержали после драки со сторонниками партии известного украинофоба Анатолия Шария. Всем задержанным инкриминируют мелкое хулиганство

Националистов отпустили

По словам адвоката Нацкорпуса Эдуарда Вербинца, говорится лишь про 15 человек. По его словам, возможно, задержали больше. Но эти люди не имеют никакого отношения к Нацкорпусу. Он предполагает, что это могут быть шариевцы. Об этом он рассказал в комментарии изданию Pavlovsky News.

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Вербинець добавил, что националистов задержали за мелкое хулиганство. Адвокат подчеркнул, что в будущем могут быть в отношении них другие уголовные квалификации. Также могут быть преследования и новые задержания.

А отпустили всех, поскольку прошло 3 часа – по закону правоохранители не имеют права держать человека более чем на протяжении этого времени.

Смотрите видео комментария Эдуарда Вербинца в отношении задержанных националистов

Заявление Нацкопуса против Шария

Когда всех националистов выпустили из райотдела, председатель Киевского Нацкорпуса Сергей Тамарин отметил, что они никогда этого не простят ни Шарию, ни его сторонникам, ни другим антиукраинским активистам. Также он анонсировал бессрочную акцию против Шария и всего антиукраинского.

Пока наши границы защищают ветераны, пока люди физически воюют и умирают за нашу независимость, мы не имеем никакого права сдавать украинские интересы в сердце страны и в любом месте,

– подчеркнул руководитель Нацкорпуса.

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