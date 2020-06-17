12 затриманих представників Нацкорпусу випустили з райвідділку поліції. Їх затримали після сутичок із силовиками, які спровокували прихильники партії відомого українофоба Анатолія Шарія. Усім затриманим інкримінують дрібне хуліганство.

Націоналістів відпустили

За словами адвоката Нацкорпусу Едуарда Вербінця, мовиться лише про 15 осіб. За його словами, можливо, затримали більше. Але ці люди не мають жодного стосунку до Нацкорпусу. Він припускає, що це можуть бути шаріївці. Про це він розповів у коментарі виданню Pavlovsky News.

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Вербінець додав, що націоналістів затримали за дрібне хуліганство. Адвокат підкреслив, що у майбутньому можуть бути щодо них інші кримінальні кваліфікації. Також можуть бути переслідування та нові заримання.

А відпустили усіх, оскільки минуло 3 години – згідно з законом правоохоронці не мають права тримати людину більше ніж упродовж цього часу.

Диіться відео коментаря Едуарда Вербінця щодо затриманих націоналістів

Заява Нацкопусу проти Шарія

Коли всіх націоналістів випустили з райвідділку, голова київського Нацкорпусу Сергій Тамарін наголосив, що вони ніколи це не пробачать ані Шарію, а ні його прихильникам, ані іншим антиукраїнським активістам. Також він анонсував безстрокову акцію проти Шарія та всього антиукраїнського.

Поки наші кордони боронять ветерани, поки люди фізично воюють і вмирають за нашу незалежність, ми не маємо жодного права здавати українські інтереси в серці країни та в будь-якому місці,

– наголосив керівник Нацкорпусу.

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