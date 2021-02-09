Пресс-конференция по программе "Спаси себе жизнь – проверься на диабет": как приобщиться
В рамках всеукраинской программы "Спаси себе жизнь – проверься на диабет" скрининг на диабет пройдут до 1 миллиона украинцев.
Источник:"Украинские Новости"
Посвященная старту программы пресс-конференция состоится 15 февраля 2021 года в 10:00 в пресс-центре информационного агентства "Украинские Новости".
Как показывает печальная статистика и факты, чаще всего жертвами COVID-19 становятся люди, болеющие сахарным диабетом.
Но проблема таится в том, что в Украине более 1 миллиона людей не знают, что живут с диабетом, но именно своевременная диагностика этого опасного заболевания способна спасти жизнь.
Поэтому ОО "Ассоциация лидеров устойчивого развития" приглашает на пресс-конференцию, посвященную старту всеукраинской программы "Спаси себе жизнь – проверься на диабет".
Ассоциация имеет целью объединить бизнес, власть, гражданское общество и СМИ для того, чтобы решать важные социальные проблемы. Одна из таких проблем – люди, болеющие сахарным диабетом.
Благодаря этой программе удастся популяризировать профилактику заболевания и организовать массовое проведение скрининга для выявления его на ранних стадиях.
Участвующие:
- Михаил Радуцкий, глава Комитета Верховной Рады Украины по вопросам здоровья нации, медицинской помощи и медицинского страхования;
- Николай Тронько, украинский ученый, эндокринолог, академик Национальной Академии медицинских наук Украины;
- Татьяна Сахарук, глава ГД ООН в Украине;
- Представитель ВОЗ (tbd);
- Елена Зубарева, глава ОО "Ассоциация лидеров устойчивого развития";
- Наталья Власенко, глава фонда "Диабетик" в Украине;
- Оксана Маличкович, эксперт медиа анализа;
- Вадим Выповский, представитель "Фармак".
Аккредитация журналистов: Чернюк Яна по тел.: 067 480 05 35 или через эл. ящик Cherniuk.yana@gmail.com
Онлайн-трансляцию можно будет посмотреть 15 февраля в 10:00 по ссылке.
Адрес пресс-центра: ст. м. "Дворец спорта", ул. Эспланадная, 20, 1 этаж.
Все участники пресс-конференции после завершения смогут пройти тест на сахарный диабет и получить консультацию эндокринолога.
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