В рамках всеукраинской программы "Спаси себе жизнь – проверься на диабет" скрининг на диабет пройдут до 1 миллиона украинцев.

Посвященная старту программы пресс-конференция состоится 15 февраля 2021 года в 10:00 в пресс-центре информационного агентства "Украинские Новости".

Как показывает печальная статистика и факты, чаще всего жертвами COVID-19 становятся люди, болеющие сахарным диабетом.

Но проблема таится в том, что в Украине более 1 миллиона людей не знают, что живут с диабетом, но именно своевременная диагностика этого опасного заболевания способна спасти жизнь.

Поэтому ОО "Ассоциация лидеров устойчивого развития" приглашает на пресс-конференцию, посвященную старту всеукраинской программы "Спаси себе жизнь – проверься на диабет".

Ассоциация имеет целью объединить бизнес, власть, гражданское общество и СМИ для того, чтобы решать важные социальные проблемы. Одна из таких проблем – люди, болеющие сахарным диабетом.

Благодаря этой программе удастся популяризировать профилактику заболевания и организовать массовое проведение скрининга для выявления его на ранних стадиях.

Участвующие:

Михаил Радуцкий , глава Комитета Верховной Рады Украины по вопросам здоровья нации, медицинской помощи и медицинского страхования;

, глава Комитета Верховной Рады Украины по вопросам здоровья нации, медицинской помощи и медицинского страхования; Николай Тронько , украинский ученый, эндокринолог, академик Национальной Академии медицинских наук Украины;

, украинский ученый, эндокринолог, академик Национальной Академии медицинских наук Украины; Татьяна Сахарук , глава ГД ООН в Украине;

, глава ГД ООН в Украине; Представитель ВОЗ (tbd);

Елена Зубарева , глава ОО "Ассоциация лидеров устойчивого развития";

, глава ОО "Ассоциация лидеров устойчивого развития"; Наталья Власенко , глава фонда "Диабетик" в Украине;

, глава фонда "Диабетик" в Украине; Оксана Маличкович , эксперт медиа анализа;

, эксперт медиа анализа; Вадим Выповский, представитель "Фармак".

Аккредитация журналистов: Чернюк Яна по тел.: 067 480 05 35 или через эл. ящик Cherniuk.yana@gmail.com

Онлайн-трансляцию можно будет посмотреть 15 февраля в 10:00 по ссылке.

Адрес пресс-центра: ст. м. "Дворец спорта", ул. Эспланадная, 20, 1 этаж.

Все участники пресс-конференции после завершения смогут пройти тест на сахарный диабет и получить консультацию эндокринолога.

Важно: за 2 часа до проведения скрининга желающим запрещено принимать пищу и сладкие напитки. Накануне не употреблять алкоголь и жирную пищу.