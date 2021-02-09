В рамках всеукраїнської програми "Врятуй собі життя – перевірся на діабет" скринінг на діабет пройдуть до 1 мільйона українців.

Присвячена старту програми пресконференція відбудеться 15 лютого 2021 року о 10:00 в пресцентрі інформаційного агентства "Українські Новини".

Як показує сумна статистика та факти, найчастіше жертвами COVID-19 стають люди, які хворіють на цукровий діабет.

Але проблема ховається ще в тому, що в Україні понад 1 мільйон людей не знають, що живуть із діабетом, але саме вчасна діагностика цього небезпечного захворювання здатна врятувати життя.

Тому ГО "Асоціація лідерів сталого розвитку" запрошує на пресконференцію, яка присвячена старту всеукраїнської програми "Врятуй собі життя – перевірся на діабет".

Асоціація має на меті об’єднати бізнес, владу, громадянське суспільство та ЗМІ для того, щоб вирішувати важливі соціальні проблеми. Одна з таких проблем – люди, що хворіють на цукровий діабет.

Завдяки цій програмі вдасться популяризувати профілактику захворювання і організувати масове проведення скринінгу для виявлення його на ранніх стадіях.

Учасники :

Михайло Радуцький, голова Комітету Верховної Ради України з питань здоров'я нації, медичної допомоги та медичного страхування;

голова Комітету Верховної Ради України з питань здоров'я нації, медичної допомоги та медичного страхування; Микола Тронько, український учений, ендокринолог, академік Національної Академії медичних наук України;

український учений, ендокринолог, академік Національної Академії медичних наук України; Тетяна Сахарук, голова ГД ООН в Україні;

голова ГД ООН в Україні; Представник ВООЗ (tbd);

Олена Зубарєва, голова ГО "Асоціація лідерів сталого розвитку";

голова ГО "Асоціація лідерів сталого розвитку"; Наталя Власенко, голова фонду "Діабетик" в Україні;

голова фонду "Діабетик" в Україні; Оксана Маличкович, експертка медіа аналізу;

експертка медіа аналізу; Вадим Виповський, представник "Фармак".

Акредитація журналістів: Чернюк Яна за тел.: 067 480 05 35 або через ел. скриньку Cherniuk.yana@gmail.com

Онлайн-трансляцію можна буде переглянути 15 лютого о 10:00 за посиланням.

Адреса пресцентру: ст. м. "Палац спорту", вул. Еспланадна, 20, 1 поверх.

Всі учасники пресконференції після завершення зможуть пройти тест на цукровий діабет і отримати консультацію ендокринолога.

Важливо: за 2 години до проведення скринінгу бажаючим заборонено приймати їжу і солодкі напої. На передодні не вживати алкоголь і жирну їжу.