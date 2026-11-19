Один из союзников заявил о трех положительных результатах встречи в Берлине. По его словам, еще никогда не собиралось столько представителей европейских государств с целью оказания конкретной поддержки Украине перед началом зимы, а участие американских чиновников открывает путь к серьезным переговорам.