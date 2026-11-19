Представник союзників зазначив, що найбільшою стороною, яка програє, є Росія, яка лише за три місяці зазнає втрат, співмірних із дев'ятьма роками війни СРСР в Афганістані. Він підкреслив, що за незначні територіальні здобутки агресор платить величезну ціну і зазнає невдачі у спробі зламати Україну.