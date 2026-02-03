Укр Рус
3 февраля, 15:16
"Энергетическое" перемирие, переговоры и оружие: главные заявления Рютте и Зеленского о войне

Татьяна Бабич

Утром 3 февраля в Киев с дипломатическим визитом прибыл генеральный секретарь НАТО Марк Рютте. После выступления в Верховной Раде он встретился с президентом Украины Владимиром Зеленским.

Об основном сказанном во время совместной пресс-конференции рассказывает 24 Канал.

На чем акцентировали Зеленский и Рютте?

 

15:30, 03 февраля

Рютте анонсировал встречу в формате Рамштайн, где союзники будут обсуждать дальнейшее усиление поставок средств ПВО и другого критического вооружения.

Он также заверил в поддержке Украины сегодня и в будущем.

15:28, 03 февраля

НАТО работает над поставкой Украине дополнительных ракет ПВО

Марк Рютте заявил, что Альянс активно работает над ускорением поставок дополнительных систем противовоздушной обороны Украины.

По его словам, благодаря механизму PURL с прошлого лета уже обеспечено:

  • 75 % всех ракет для комплексов Patriot;
  • 90 % ракет для других систем ПВО (NASAMS, IRIS-T, SAMP/T и т.д.).
15:24, 03 февраля

15:19, 03 февраля

Зеленский сказал, какими должны быть гарантии безопасности для Украины

Президент Украины подчеркнул, что будущие гарантии безопасности для Украины должны быть комплексными, юридически обязывающими и зафиксированными на международном уровне.

По его словам, это не ограничивается только военной помощью – речь идет о создании долгосрочной системы сдерживания агрессии России, которая сделает невозможным повторение полномасштабного вторжения.

Одной из важнейших составных частей таких гарантий Зеленский назвал полноценное членство Украины в Европейском Союзе.

Именно ЕС, по его убеждению, обеспечит надежную политическую, экономическую и правовую защиту от внешней угрозы в долгосрочной перспективе.

15:18, 03 февраля

Российский ракетный обстрел 3 февраля стал рекордным

По словам главы государства, удар нарушает договоренности и должен иметь последствия. Зеленский подчеркнул, что партнеры не должны молчать, поддержка защиты Украины остается критически важной.

Сегодня был рекордный российский удар: 28 крылатых ракет и 43 баллистические,
– подчеркнул президент Украины.

15:14, 03 февраля

Или у них в неделе только четыре дня, или это сознательная ставка на продолжение войны, – Зеленский об обстрелах

По словам Зеленского, Россия проигнорировала просьбу США воздержаться от ударов по энергетике. Обещанная "недельная пауза" продлилась всего несколько дней – после чего Россия нанесла один из самых масштабных ударов за все время войны именно в период экстремальных морозов.

Зеленский добавил, что Украина уже контактирует с американской стороной по этой ситуации и ожидает четкой реакции на нарушение достигнутых договоренностей

15:08, 03 февраля

Рютте высказался о массированном обстреле

Он назвал его "очень плохим сигналом" на фоне переговорного процесса.

По словам генсека, это была одна из самых мощных атак за все время полномасштабной войны – она входит в топ-2 или топ-3 по масштабу и количеству примененных средств поражения.

Он также отметил, что Украина демонстрирует готовность к переговорам на справедливых и приемлемых условиях. Но такие действия России ставят под большой вопрос серьезность ее намерений и желание действительно достичь мира.