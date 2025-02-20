Стало известно, что пресс-конференцию Келлога и Зеленского отменили. Об этом пишет 24 Канал со ссылкой на комментарий пресс-секретаря президента Сергея Никифорова.

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Почему так произошло

Сергей Никифоров объяснил, почему отменили совместную пресс-конференцию политиков.

По просьбе американской стороны формат мероприятия – протокольная съемка,

– сказал он.

По его словам, заявления, вопросы и ответы не предусмотрены.

Встреча происходит через несколько дней после того, как Дональд Трамп сделал целый ряд противоречивых заявлений по Украине после переговоров делегаций США и России в Эр-Рияде. В частности, он сказал, что рейтинг Владимира Зеленского очень низкий, а россияне "уничтожили бы Киев, если бы хотели".

Также он назвал Владимира Зеленского "диктатором". Впоследствии с критикой на украинского лидера набросился также и Илон Маск. Украинцы отреагировали на эти упреки очень негативно.