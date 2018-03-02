Пресс-конференция Виктора Януковича: онлайн-трансляция

Экс-президент Украины Виктор Янукович, который в 2014 году после Революции Достоинства бежал в Россию, 2 марта дал пресс-конференцию в Москве.

Это не первая пресс-конференция экс-президента Януковича после его побега в Россию.

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Впервые он встретился с журналистами 28 февраля 2014 года. Эта пресс-конференция запомнилась украинцам сломанной ручкой. Тогда Янукович призвал Россию вмешаться в события в Украине, и заявил, что не отдал приказа расстреливать протестующих на Майдане, а из страны бежал из страха за свою жизнь. В 2014 году Янукович не раз появлялся в эфире в "подходящие" моменты – в марте накануне оккупации Крыма, или в апреле, выступив с осуждением АТО.

Последний раз Янукович появлялся на публике в феврале 2017 года. Тогда "ростовский пленник" заявил журналистам, что возвращаться в Киев уже не собирается. Также он отрицал, что в 2014 году обращался в президенту РФ Владимиру Путину с просьбой ввести войска в Украину.

Пресс-конференция Виктора Януковича 2 марта 2018: смотрите видео онлайн-трансляции

К слову, в среду на своей пресс-конференции действующий Президент Украины Петр Порошенко заранее назвал выступление Януковича "неинтересным" ни для себя, ни для украинцев.