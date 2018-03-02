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ПАРАЛІМПІАДА-2018 ГАЗОВИЙ КОНФЛІКТ ВОЛОДИМИР РУБАН ВІЙНА НА ДОНБАСІ

Прес-конференція Віктора Януковича: онлайн-трансляція

20879 Читать новость на русском
Прес-конференція Януковича: відео
Прес-конференція Януковича: відео / ТАСС

Екс-президент України Віктор Янукович, який у 2014 році після Революції Гідності втік у Росію, 2 березня дав прес-конференцію у Москві.

Це не перша прес-конференція екс-президента Януковича після його втечі до Росії.

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Вперше він зустрівся з журналістами 28 лютого 2014 року. Ця прес-конференція запам'яталась українцям зламаною ручкою. Тоді Янукович закликав Росію втрутитись у події в Україні, та заявив, що не віддавав наказу рострілювати протестувальників на Майдані, а з країни втік через страх за своє життя. У 2014 році Янукович не раз з'являвся в ефірі у "підходящі" моменти – в березні напередодні окупації Криму, в квітні, виступивши із засудженням АТО.

Востаннє Янукович з'являвся на публіці у лютому 2017 року. Тоді "ростовський полонений" заявив журналістам, що повертатися до Києва вже не збирається. Також він заперечив, що в 2014 році звертався до президента РФ Володимира Путіна з проханням ввести війська в Україну.

Прес-конференція Віктора Януковича 2 березня 2018: дивіться відео онлайн-трансляції

До слова, у середу на своїй прес-конференції чинний Президент України Петро Порошенко заздалегідь назвав виступ Януковича "нецікавим" ні для себе, ні для українців.

Теги: Новини політики Новини України Віктор Янукович Янукович говорить
Джерело: 24 Канал
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