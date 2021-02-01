Нарушение санитарных норм: пресс-секретаря Навального отправили под домашний арест
Суд Москвы отправил пресс-секретаря оппозиционера Алексея Навального Киру Ярмыш под домашний арест. Такая мера пресечения будет действовать до 23 марта.
Источник: Meduza
Заметим, дело Ярмыш касается нарушения санитарно-эпидемиологических норм во время митинга 23 января.
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Домашний арест – это самая строгая мера пресечения, которую предусматривает эта статья российского уголовного кодекса.
Меры предосторожности для соратников Навального
Из-за этого дела под домашний арест отправили также юриста "Фонда борьбы с коррупцией" Любовь Соболь, участницу Pussy Riot Марию Алехину, брата Навального Олега.
К слову, жену оппозиционера Юлию Навальную за участие в протестах оштрафовали на 20 тысяч рублей, то есть 265 долларов.
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