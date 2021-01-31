Спикера Навального снова задержали – за содействие распространению коронавируса
Киру Ярмыш сначала приговорили к 9 дням административного ареста за призывы к протестам. А потом еще и обвинили в нарушении санитарно-эпидемиологических норм.
Источник: Интерфакс
Это нарушение, мол, создало угрозу массового заболевания людей COVID-19. Говорится о том, что 23 января в России тысячи людей участвовали в митингах в поддержку оппозиционера Алексея Навального. А значит – рисковали заразиться коронавирусом.
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Спикера Навального задержали во второй раз: что известно
- Адвокат Вероника Полякова сообщила, что оппозиционерку Киру Ярмыш в России задержали во второй раз – просто в спецприемнике.
- Ее сделали подозреваемой по делу о "нарушении санитарно-эпидемиологических правил, повлекшем по неосторожности массовое заболевание или отравление людей или создало угрозу таких последствий".
- Ранее Ярмыш уже отправили под административный арест на 9 суток – за призывы к участию в акции протеста 23 января на поддержку Алексея Навального.
Интересно, что за нарушение санитарно-эпидемиологических норм задержали целый ряд людей в России:
- Брата оппозиционера Алексея Навального Олега.
- Участницу Pussy Riot Марию Алехину.
- Юриста Фонда борьбы с коррупцией Любовь Соболь.
- Координатора штаба Навального в Москве Олега Степанова.
- Руководительницу профсоюза "Альянс врачей" Анастасию Васильеву и других.
Всех отправили под домашний арест на 2 месяца, а все из-за акции протеста 23 января (тогда на улице в основном Москвы и Петербурга вышли по меньшей мере 40 тысяч людей).
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К слову, на 31 января оппозиция снова готовится вывести людей на митинги. Власти Москвы уже закрыла магазины с оружием для охотников, а также советует закрыть магазины и кафе в центре. Сам Навальный сейчас находится в СИЗО.
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