Кіру Ярмиш спершу засудили до 9 днів адміністративного арешту за заклики до протестів. А потім ще й звинуватили у порушення санітарно-епідеміологічних норм.

Джерело: Интерфакс

Це порушення, мовляв, створило загрозу масового захворювання людей на COVID-19. Мовиться про те, що 23 січня у Росії тисячі людей брали участь у мітингах на підтримку опозиціонера Олексія Навального. А отже – ризикували інфікуватися коронавірусом.

Читайте також Затримували під час мітингів за Навального: дані силовиків публікують у телеграмі, – ЗМІ

Речницю Навального затримали вдруге: що відомо

Адвокатка Вероніка Полякова повідомила, що опозиціонерку Кіру Ярмиш в Росії затримали вдруге – просто в спецприймальнику.

Її зробили підозрюваною у справі про "порушення санітарно-епідеміологічних правил, яке призвело з необережності до масового захворювання або отруєння людей або створило загрозу таких наслідків".

Раніше Ярмиш вже відправили під адміністративний арешт на 9 діб – за заклики до участі в акції протесту 23 січня на підтримку Олексія Навального.

Цікаво, що за порушення санітарно-епідеміологічних норм затримали цілу низку людей у Росії:

Брата опозиціонера Олексія Навального Олега.

Учасницю Pussy Riot Марію Альохіну.

Юристку Фонду боротьби з корупцією Любов Соболь.

Координатора штабу Навального в Москві Олега Степанова

Керівницю профспілки "Альянс лікарів" Анастасію Васильєву та інших.

Усіх відправили під домашній арешт на 2 місяці, а все через акцію протесту 23 січня (тоді на вулиці здебільшого Москви та Петербурга вийшли щонайменше 40 тисяч людей).

Варто прочитати Мільярдер і друг Путіна Ротенберг заявив, що палац під Геленджиком належить йому

До слова, на 31 січня опозиція знову готується вивести людей на мітинги. Влада Москви вже закрила магазини зі зброєю для мисливців, а також радить закрити магазини й кафе в центрі. Сам Навальний наразі перебуває в СІЗО.