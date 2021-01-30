Затримували під час мітингів за Навального: дані силовиків публікують у телеграмі, – ЗМІ
У Росії після масових затримань під час мітингів на підтримку Олексія Навального створили спеціальний телеграм-канал. Там начебто публікують особисті дані силовиків, які затримували протестувальників.
Джерело: Коммерсантъ
Пошук інформації нібито здійснюють за допомогою спеціальних програм, які розпізнають на світлинах обличчях.
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Російські медіа повідомляють, що до телеграм-каналу доєдналися вже понад 8 тисяч людей.
Які дані публікують
- Фото силовиків;
- номери їхніх телефонів;
- посилання на сторінки у соцмережах;
- дані про родичів та друзів.
Додати дані через спеціальний механізм у базу даних про силовиків нібито може кожен охочий.
У Держдумі Росії вже заявили, що можуть притягнути до відповідальності модераторів телеграм-каналу.
Протести у Росії: головне
- 17 січня у Москві в аеропорту "Шереметьєво" затримали російського опозиціонера Олексія Навального. Він повернувся додому після лікування у Німеччині.
- Згодом Навального відправили у СІЗО "Матросская тишина". Вже звідти політик написав пост, у якому заявив, що не шкодує про власне повернення до Росії.
- Опозиціонер закликав людей не боятися і виходити на протести.
- 23 січня у Росії відбулися масові протести. Відомо про майже 4 тисячі затриманих.
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