У Росії на протестах на підтримку Олексія Навального затримали понад 3,7 тисячі людей. А в Москві правоохоронці за підсумками акцій порушили кримінальні справи за 4 статтями.

Джерело: "ОВД-Інфо"

Продовжує зростати кількість активістів, яких у різних містах Росії затримали через участь у протестах на підтримку Навального.

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У яких містах найбільше затриманих

Відповідно до інформації станом на 25 січня, російські силовики затримали 3 711 людей.

у Москві – 1 455;

– 1 455; у Санкт-Петербурзі – 557;

– 557; Казані – 122;

Новосибірську – 98;

Воронежі – 94;

Нижньому Новгороді – 91;

Сочі – 68;

Хабаровську – 64;

Самарі – 55.

Важливо! Раніше Євросоюз, Велика Британія і міжнародна спільнота загалом закликали владу Росії відпустити всіх затриманих на мітингах.

Кримінальні справи, порушені у Москві

Правоохоронці Москви порушили 6 кримінальних справ за 4 статтями через акції протестів на підтримку Навального.

Чого стосуються порушені справи

порушення санітарно-епідеміологічних правил;

хуліганства;

умисного знищення або пошкодження майна;

3 кримінальні справи за статтею про застосування насильства щодо представника влади.

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