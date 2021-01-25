На протестах у Росії затримали майже 4 000 активістів: де найбільше
У Росії на протестах на підтримку Олексія Навального затримали понад 3,7 тисячі людей. А в Москві правоохоронці за підсумками акцій порушили кримінальні справи за 4 статтями.
Джерело: "ОВД-Інфо"
Продовжує зростати кількість активістів, яких у різних містах Росії затримали через участь у протестах на підтримку Навального.
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У яких містах найбільше затриманих
Відповідно до інформації станом на 25 січня, російські силовики затримали 3 711 людей.
- у Москві – 1 455;
- у Санкт-Петербурзі – 557;
- Казані – 122;
- Новосибірську – 98;
- Воронежі – 94;
- Нижньому Новгороді – 91;
- Сочі – 68;
- Хабаровську – 64;
- Самарі – 55.
Кримінальні справи, порушені у Москві
Правоохоронці Москви порушили 6 кримінальних справ за 4 статтями через акції протестів на підтримку Навального.
Чого стосуються порушені справи
- порушення санітарно-епідеміологічних правил;
- хуліганства;
- умисного знищення або пошкодження майна;
- 3 кримінальні справи за статтею про застосування насильства щодо представника влади.
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Протести в Росії на підтримку Навального: основне
- Раніше Олексій Навальний повернувся у Росію після лікування в Німеччині.
- Політика затримали після прибуття в аеропорт, йому обрали запобіжний захід у вигляді тримання під вартою протягом 30 діб.
- Через це люди у низці російських міст 23 січня вийшли на акції протесту.
- Попри затримання та агресію зі сторони силовиків, прихильники Навального не мають намірів відступати – чергову акцію планують на 31 січня.
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