На протестах в России задержали почти 4 000 активистов: где больше всего
В России на протестах в поддержку Алексея Навального задержали более 3,7 тысячи человек. А в Москве правоохранители по итогам акций возбудили уголовные дела по 4 статьям.
Источник: "ОВД-Инфо"
Продолжает расти количество активистов, которых в разных городах России задержали из-за участия в протестах в поддержку Навального.
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В каких городах больше всего задержанных
Согласно информации по состоянию на 25 января, российские силовики задержали 3 711 человек.
- в Москве – 1 455;
- в Санкт-Петербурге – 557;
- Казани – 122;
- Новосибирске – 98;
- Воронеже – 94;
- Нижнем Новгороде – 91;
- Сочи – 68;
- Хабаровске – 64;
- Самаре – 55.
Уголовные дела, возбужденные в Москве
Правоохранители Москвы открыли 6 уголовных дел по 4 статьям из-за акций протестов в поддержку Навального.
Чего касаются возбужденные дела
- нарушения санитарно-эпидемиологических правил;
- хулиганства;
- умышленного уничтожения или повреждения имущества;
- 3 уголовных дела по статье о применении насилия в отношении представителя власти.
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Протесты в России в поддержку Навального: основное
- Ранее Алексей Навальный вернулся в Россию после лечения в Германии.
- Политика задержали по прибытии в аэропорт, ему избрали меру пресечения в виде содержания под стражей в течение 30 суток.
- Из-за этого люди в ряде российских городов 23 января вышли на акции протеста.
- Несмотря на задержания и агрессию со стороны силовиков, сторонники Навального не имеют намерений отступать – очередную акцию планируют на 31 января.
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