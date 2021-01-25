В России на протестах в поддержку Алексея Навального задержали более 3,7 тысячи человек. А в Москве правоохранители по итогам акций возбудили уголовные дела по 4 статьям.

Источник: "ОВД-Инфо"

Продолжает расти количество активистов, которых в разных городах России задержали из-за участия в протестах в поддержку Навального.

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В каких городах больше всего задержанных

Согласно информации по состоянию на 25 января, российские силовики задержали 3 711 человек.

в Москве – 1 455;

– 1 455; в Санкт-Петербурге – 557;

– 557; Казани – 122;

Новосибирске – 98;

Воронеже – 94;

Нижнем Новгороде – 91;

Сочи – 68;

Хабаровске – 64;

Самаре – 55.

Важно! Ранее Евросоюз, Великобритания и международное сообщество в целом призвали власть России отпустить всех задержанных на митингах.

Уголовные дела, возбужденные в Москве

Правоохранители Москвы открыли 6 уголовных дел по 4 статьям из-за акций протестов в поддержку Навального.

Чего касаются возбужденные дела

нарушения санитарно-эпидемиологических правил;

хулиганства;

умышленного уничтожения или повреждения имущества;

3 уголовных дела по статье о применении насилия в отношении представителя власти.

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Протесты в России в поддержку Навального: основное