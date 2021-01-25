Не только контрпродуктивны, но и опасны, – Путин о протестах в поддержку Навального
Владимир Путин считает "опасными" протесты в России в поддержку Алексея Навального. По мнению президента России, такие акции "раскачивают общество".
Источник: 24 канал
Свое отношение к недавним протестам в России Путин высказал на встрече с учащимися учебных заведений по случаю дня российского студенчества.
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В частности, он заявил, что у россиян есть право на протест законными методами.
Я много раз высказывался на подобные темы и хочу подчеркнуть: у всех есть право выражать свои взгляды в пределах, предусмотренных законом. Все, что выходит за рамки закона, не просто контрпродуктивно, но и опасно,
– отметил Путин.
Президент России также добавил, что в истории его страны уже были случаи раскачивания государства и общества, после чего страдали люди, которые не имели к этому отношения.
Протесты в России в поддержку Навального: коротко
- Ранее оппозиционер Алексей Навальный вернулся в Россию после лечения в Германии после отравления "Новичком".
- Политика задержали сразу после прибытия в аэропорт, ему избрана мера пресечения в виде содержания под стражей в течение 30 суток.
- В связи с этим в ряде российских городов 23 января люди вышли на акции протеста.
- В целом в тот день задержали примерно 4 тысячи активистов.
- В то же время сторонники Навального не намерены отступать – очередную акцию планируют на 31 января.
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