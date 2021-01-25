Владимир Путин считает "опасными" протесты в России в поддержку Алексея Навального. По мнению президента России, такие акции "раскачивают общество".

Свое отношение к недавним протестам в России Путин высказал на встрече с учащимися учебных заведений по случаю дня российского студенчества.

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В частности, он заявил, что у россиян есть право на протест законными методами.

Я много раз высказывался на подобные темы и хочу подчеркнуть: у всех есть право выражать свои взгляды в пределах, предусмотренных законом. Все, что выходит за рамки закона, не просто контрпродуктивно, но и опасно,

– отметил Путин.

Президент России также добавил, что в истории его страны уже были случаи раскачивания государства и общества, после чего страдали люди, которые не имели к этому отношения.

Протесты в России в поддержку Навального: коротко