Не лише контрпродуктивні, але й небезпечні, – Путін про протести на підтримку Навального
Володимир Путін вважає "небезпечними" протести в Росії на підтримку Олексія Навального. На думку президента Росії, такі акції "розгойдують суспільство".
Джерело: 24 канал
Своє ставлення до нещодавніх протестів у Росії Путін висловив на зустрічі з учнями навчальних закладів з нагоди дня російського студентства.
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Зокрема, він заявив, що росіяни мають право на протест законними методами.
Я багато разів висловлювався на схожі теми й хочу наголосити: усі мають право висловлювати свої погляди в межах, передбачених законом. Все, що виходить за рамки закону, не просто контрпродуктивно, а й небезпечно,
– зазначив Путін.
Президент Росії також додав, що в історії його країни вже були випадки розгойдування держави й суспільства, після чого страждали люди, які не мали до цього стосунку.
Протести в Росії на підтримку Навального: коротко
- Раніше опозиціонер Олексій Навальний повернувся у Росію після лікування в Німеччині після отруєння "Новачком".
- Політика затримали одразу після прибуття в аеропорт, йому обрали запобіжний захід у вигляді тримання під вартою протягом 30 діб.
- У зв’язку з цим у низці російських міст 23 січня люди вийшли на акції протесту.
- Загалом у той день затримали приблизно 4 тисячі активістів.
- Водночас прихильники Навального не мають намірів відступати – чергову акцію планують на 31 січня.
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