Володимир Путін вважає "небезпечними" протести в Росії на підтримку Олексія Навального. На думку президента Росії, такі акції "розгойдують суспільство".

Джерело: 24 канал

Своє ставлення до нещодавніх протестів у Росії Путін висловив на зустрічі з учнями навчальних закладів з нагоди дня російського студентства.

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Зокрема, він заявив, що росіяни мають право на протест законними методами.

Я багато разів висловлювався на схожі теми й хочу наголосити: усі мають право висловлювати свої погляди в межах, передбачених законом. Все, що виходить за рамки закону, не просто контрпродуктивно, а й небезпечно,

– зазначив Путін.

Президент Росії також додав, що в історії його країни вже були випадки розгойдування держави й суспільства, після чого страждали люди, які не мали до цього стосунку.

Протести в Росії на підтримку Навального: коротко