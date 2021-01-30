В России после массовых задержаний во время митингов в поддержку Алексея Навального создали специальный телеграм-канал. Там якобы публикуют личные данные силовиков, которые задерживали протестующих.

Источник: Коммерсантъ

Поиск информации якобы осуществляют с помощью специальных программ, которые распознают на фотографиях лица.

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Российские медиа сообщают, что к телеграм-канала присоединились уже более 8 тысяч человек.

Какие данные публикуют

Фото силовиков;

номера их телефонов;

ссылки на страницы в соцсетях;

данные о родственниках и друзьях.

Добавить данные через специальный механизм в базу данных о силовиках якобы может каждый желающий.

В Госдуме России уже заявили, что могут привлечь к ответственности модераторов телеграм-канала.

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