Задерживали во время митингов за Навального: данные силовиков публикуют в Телеграме, – ЗМІ
В России после массовых задержаний во время митингов в поддержку Алексея Навального создали специальный телеграм-канал. Там якобы публикуют личные данные силовиков, которые задерживали протестующих.
Источник: Коммерсантъ
Поиск информации якобы осуществляют с помощью специальных программ, которые распознают на фотографиях лица.
Актуально Критическая слабость России: почему для Украины важны протесты по Навального
Российские медиа сообщают, что к телеграм-канала присоединились уже более 8 тысяч человек.
Какие данные публикуют
- Фото силовиков;
- номера их телефонов;
- ссылки на страницы в соцсетях;
- данные о родственниках и друзьях.
Добавить данные через специальный механизм в базу данных о силовиках якобы может каждый желающий.
В Госдуме России уже заявили, что могут привлечь к ответственности модераторов телеграм-канала.
Протесты в России: главное
- 17 января в Москве в аэропорту "Шереметьево" задержали российского оппозиционера Алексея Навального. Он вернулся домой после лечения в Германии.
- Впоследствии Навального отправили в СИЗО "Матросская тишина". Уже оттуда политик написал пост, в котором заявил, что не жалеет о своем возвращении в Россию.
- Оппозиционер призвал людей не бояться и выходить на протесты.
- 23 января в России прошли массовые протесты. Известно о почти 4 тысячах задержанных.
Поделиться новостью