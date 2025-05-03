Владимир Зеленский отмечает, что американская сторона во время переговоров с российской получала объяснения, почему враги не принимают любые предложения по миру.

Относительно американской стороны: они общались с россиянами, и я абсолютно уверен, что они снова получили причины, почему не останавливать войну. Но так как это было уже второй раз. Первый раз они сказали, что Украина никогда не пойдет на прекращение огня, потому что украинцы не хотят заканчивать войну, они это начинали. Именно такой тезис был от россиян. Но после Саудовской Аравии американцы начали сомневаться в их словах. Второе, что они сказали: давайте подписывать с нами, украинцы никогда с вами ничего не подпишут,

– отметил президент.

Зеленский также добавил, что без сильных санкционных и других шагов давления на Путина, Россия будет продолжать отклонять предложения.