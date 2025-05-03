Президент відзначив важливість моніторингу припинення вогню. Володимир Зеленський зазначив, що контроль за перемир'ям може вестися за допомогою розавдки та супутникових даних Америка та Європи.

Найскладнішим, за словами Зеленського, є питання моніторингу на лінії розмежування.

Тому що яка б там не бул територія, пам'ятаєте, яка була начебто буферна зона після 2014 року, після Мінських угод, і туди заїхати з ОБСЄ ніхто не зміг. Коли вони поїхали, навіть у них там були втрати, і там постійно якісь порушення,

– сказав Зеленский.

Точно будуть контролюватися використання КАБів, дронів, літаків та ракетних ударів.

Ніхто не буде порушувати спеціально, щоб його фіксували. А ось з деякою зброєю, як-то стрілецька зброя, артилерійська або мінометна, яка захована у посадки, ліси, з цим вже буде складніше,

– додав голова держави.