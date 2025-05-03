Про це президент України повідомив під час спілкування з журналістами, передає Укрінформ, пише 24 Канал.

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Зеленський обговорив з Трампом санкції проти Росії

Президент зазначив, що, на його думку, ця розмова з Трампом була найкраща з усіх, що були раніше.

"Я вважаю, що з президентом Трампом у нас була найкраща розмова з усіх, що були до цього. Можливо, вона була найкоротша, але найпредметніша. При всій повазі до наших команд, але формат тет-а-тет, на мій погляд, спрацював. У нас була правильна атмосфера самої розмови", – заявив Зеленський.

Президент розповів, що під час цієї зустрічі Трамп висловив свою позицію щодо накладення додаткових санкцій проти Росії.

… Я порушив питання щодо санкційних кроків США. Не буду казати деталі, але те, що він (Трамп – ред.) мені сказав, звучить дуже сильно,

– заявив Зеленський.