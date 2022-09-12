Глава пресс-службы кремля заявил, что не видит ничего страшного в том, что российские спортсмены меняют гражданство. В качестве примера он привел свою жену-украинку Татьяну Навку.

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Спорт "вне политики" даже для российских политиков

В одном из интервью дмитрий песков сказал, что российские спортсмены должны реализовываться. Однако, по всей видимости, после 24 февраля у них такой возможности нет.

Напомним! 28 февраля Международный олимпийский комитет запретил российским спортсменам участвовать в международных соревнованиях.

Известно, что жена пескова Татьяна Навка родом из Украины – города Днепра. Ее пресс-секретарь путина привел в пример изменившую гражданство спортсменку.

Благодарна Америке: что известно о Навке

Татьяна Навка российская фигуристка. Сначала у нее был белорусский паспорт, однако потом сменила его на российский. Несмотря на свое украинское происхождение, женщина поддерживает войну россии против нашего государства.

В своем интервью песков сказал о своей жене, что "она благодарна Америке". По его словам, Татьяна Навка полжизни провела в Америке, потому что Советский Союз разваливался и не давал ей возможность соревноваться.

О "благодарности Америке" достаточно смешно слышать от пескова, который является одним из лиц государства, постоянно угрожающего Штатам и ностальгирующего по СССР.

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