Очільник пресслужби кремля заявив, що не бачить нічого страшного в тому, що російські спортсмени змінюють громадянство. Як приклад він навів свою дружину-українку Тетяну Навку.

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Спорт "поза політикою" навіть для російських політиків

В одному з інтерв'ю дмитро пєсков сказав, що російські спорсмени мають реалізовуватись. Однак, вочевидь, після 24 лютого у них такої можливості немає.

Зверніть увагу! 28 лютого Міжнародний олімпійський комітет заборонив російським спортсменам брати участь у міжнародних змаганнях.

Відомо, що дружина пєскова Тетяна Навка родом з України – міста Дніпра. Її прессекретар путіна навів як приклад спортсменки, що змінила громадянство.

Вдячна Америці: що відомо про Навку

Тетяна Навка російська фігуристка. Спершу вона мала білоруський паспорт, однак потім змінила його на російський. Попри своє українське походження, жінка підтримує війну росії проти нашої держави.

У своєму інтерв'ю пєсков сказав про свою жінку, що "вона вдячна Америці". За його словами, Тетяна Навка пів життя провела в Америці, тому що Радянський Союз розвалювався та не давав їй можливість змагатися.

Про "вдячність Америці" досить кумедно чути від пєскова, який є одним з облич держави, що постійно погрожує Штатам та ностальгує за СРСР.

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