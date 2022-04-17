Про це пані посол повідомила, коментуючи питання про те, чи вплинув останній дипломатичний демарш агресора на процес поставок оборонної допомоги.

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Позиція Сполучених Штатів залишається незмінною. Вона була такою до війни. США й Україна є стратегічними партнерами та друзями,

– сказала дипломатка.

Вона наголосила, що "незалежно від того, яка брехлива комунікація не виходила б із Кремля, які б залякування не лунали чи то в нотах, чи в прямих заявах, Сполучені Штати дуже чітко й публічно говорять, що вони – з Україною, підтримують у боротьбі за власні життя, за демократію та суверенітет".

Підтримка не лише на словах

Оксана Маркарова зазначила, що американська підтримка висловлюється не лише на словах, а й реалізується в конкретних формах:

постачання зброї та іншої оборонної допомоги;

забезпечення фінансової, енергетичної та іншої підтримки;

введення санкцій.

Ми дуже очікуємо, що найближчим часом ми почуємо про нові пакети санкцій,

– вказала пані посол.

Окрім цього, вона підтвердила, що поставки зброї в Україну зі США відбуваються щодня.

Нагадаємо, Росія розіслала ноту всім країнам, які постачають Україні зброю. Документ надійшов, зокрема, і до Сполучених Штатів. Кремль погрожував Заходу "непередбачуваними наслідками".

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