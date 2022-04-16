Цю інформацію підтвердила офіційна представниця російського міністерства закордонних справ Захарова. Про це повідомляють кремлівські пропагандисти.
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Росія направила ноту
Росія 12 квітня направила до США та країн НАТО дипломатичну ноту, звинувативши їх в порушенні "жорстких принципів" перекидання озброєнь у зони конфлікту та погрожуючи "непередбачуваними наслідками".
Варто зазначити, що це сталося після того, як Джо Байден схвалив різке розширення спектру озброєнь, що поставляються Україні, мовиться про:
- гаубиці калібру 155 міліметрів,
- безпілотники та бронетехніку,
- додаткові переносні зенітні та протитанкові засоби.
Президент США також наголосив, що цей пакет допомоги включатиме нові можливості, які дадуть змогу перешкодити наступу Росії на схід України.
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