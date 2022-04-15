Про це розповів речник Державного департаменту США Нед Прайс. Його запитали про значення тих повідомлень, які надсилає МЗС Росії.

До теми Empire State Building у Нью-Йорку щодня підсвічуватимуть жовто-блакитними кольорами

Є такі речі, які росіяни сказали приватно, – Прайс

Росіяни дещо сказали приватно, щось вони сказали публічнj. Проте ніщо не відверне нас від стратегії, яку ми розпочали,

– запевнив Нед Прайс.

Речник Держдепу відмовився прокоментувати, що саме було у тому приватному листуванні. Це, наголосив Прайс, – таємниця дипломатії. Проте він зазначив, якщо звинувачення Кремля полягає в тому, що США надають допомогу Україні щодо безпеки, і ця допомога має надзвичайний ефект, то справді, Вашингтон – тоді винний.

Байден оголосив про допомогу на 800 мільйонів доларів

Зазначимо, що раніше президент Байден повідомив про нову військову допомогу Україні – на 800 мільйонів доларів. Перший рейс з цим озброєнням має прибути вже протягом доби.

Дивіться до теми: про нове озброєння від США у Печий Live