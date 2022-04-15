Empire State Building, який знаходиться у Нью-Йорку, має 102 поверхи і є найвищою будівлею в Нью-Йорку.
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Починаючи з сьогоднішнього вечора і до 01.06, ми будемо сяяти в кольорах України протягом 15 хвилин після заходу сонця,
– йдеться у повідомленні пресслужби хмарочосу.
Додамо, що у п’ятницю, 25 листопада, верхівку найвідомішого американського хмарочоса Empire State Building у Нью-Йорку підсвітили у кольорах національного прапора України.
Як інші країни підтримують Україну
- У Парижі Ейфелева вежа засвітилась синьо-жовтими кольорами на підтримку українців.
- У Варшаві міський транспорт прикрасили синьо-блакитними прапорцями, а столичні будівлі, зокрема, Палац культури і науки та Палац Лазенки, освітили кольорами прапору України.
- Одягнули і Статую Свободи у Франції. Тепер вона красується з синьо-жовтим прапором.
- У США люди активно підтримують українців. Вони виходять на вулиці великих міст з плакатами та нашим прапором.
- Метрополітен опера, що у Нью-Йорку, заспівала гімн України.
- Голлівудські знаменитості, моделі, дизайнери та світські левиці з мільйонними аудиторіями в соцмережах стали на захист України та засудили Росію за вторгнення.
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