Американський символ свободи неочікувано став "українським". Одну з найзнаменитіших скульптур одягли в український прапор.
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Статуя Свободи в українському стязі
У Парижі підтримати Україну у важкому протистоянні з агресором не лише санкціями та зброєю, а й іншими способами.
"Синьо-жовту" Статую Свободи встигли сфотографувати у момент надівання українського прапора. Американський оригінал ж наразі не вбрали.
"Українська" Статуя Свободи / Фото Ville de Colmar
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