Empire State Building, который находится в Нью-Йорке, в высоту 102 этажа и является самым высоким зданием в Нью-Йорке.

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Начиная с сегодняшнего вечера и до 01.06, мы будем сиять в цветах Украины в течение 15 минут после захода солнца,

– говорится в сообщении пресс-службы небоскреба.

Добавим, что в пятницу, 25 ноября, верхушку самого известного американского небоскреба Empire State Building в Нью-Йорке подсветили в цветах национального флага Украины.

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