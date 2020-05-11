"Преступление против человечества": Россия и войска Асада бомбят школы, больницы и рынки в Сирии

Правозащитники сообщают о военных преступлениях на территории Сирии. Российская авиация, а также силы Асада атакуют больницы и школы в Алеппо и Идлибе.

Зафиксированы незаконные атаки на больницы и школы в Идлибе и западном Алеппо со стороны сирийских и российских правительственных сил. Об этом сообщает правозащитная организация Amnesty International.

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Выяснить, кто стоит за преступными нападениями, удалось на основе интервью, спутниковых снимков, журналов наблюдения за самолетами и перехваченной авиационной радиосвязи. Исследование также показывает, что Хайат Тахрир аш-Шам, крупнейшая коалиция вооруженных групп на северо-западе, вмешивалась в деятельность гуманитарных организаций.

Many countries celebrate healthworkers as heroes, but in NW Syria/#Idlib, Syrian & Russian forces kill them instead.



New @amnesty report documents 18 cases of attacks on schools & medical centres on UN "do not target list" hit.



These are war crimes.https://t.co/jqH9nh8feZ pic.twitter.com/9RMTCPu3xH — Conor Fortune (@WritesRights) May 11, 2020

На обстрелянных территориях возник гуманитарный кризис. Гражданские подвергаются дальнейшему риску, если не будет восстановлен важнейший механизм ООН по доставке гуманитарной помощи через границу с Турцией.

Как напомнили в Amnesty International, нападения на школы и больницы – это "серьезное нарушение международного гуманитарного права", военные преступления и преступления против человечества.

Неправительственная организация Белые каски сообщает, что 18 человек тяжело ранили во время бомбежки местного рынка в городе Албаб. Позже поступило сообщение, что один мужчина – продавец овощей, погиб.

18 people were injured, including dangerous cases, after an unknown explosion in the market of #AlBab city in #Aleppo eastern countryside this evening. Our #WhiteHelmets worked to respond immediately, help the injured, and secure the explosion area. pic.twitter.com/mRp1OsS9QI — The White Helmets (@SyriaCivilDef) May 10, 2020

Что известно об эскалации конфликта в Сирии

Войска Башара Асада напали на турецких военных в четверг, 27 февраля. Вследствие этого погибли 36 турецких военных, а еще десятки военных получили травмы и ранения.

Подчеркнем. Неизменным союзником Асада в войне является Россия, которая оказывает поддержку его сирийской арабской армии (САА) и заинтересована в укреплении правительства. РФ хочет укрепить свое влияние на Ближнем Востоке, поэтому безоговорочная победа Асада является для них главной целью этой войны.

После атаки Турция открыла границу с Евросоюзом, чтобы привлечь внимание Запада к проблемам у своих границ с Сирией. Мировые сообщества призвали прекратить военные действия в регионе.

В воскресенье, 1 марта, турецкие власти объявили о начале новой военной операции в Сирии под названием "Весенний щит". Однако, уже через четыре дня – 5 марта Владимир Путин и Реджеп Эрдоган провели переговоры в Москве. Они обсудили обострение военного конфликта в сирийской провинции Идлиб. Президентам удалось согласовать совместный документ.

Заморозила конфликт мировая пандемия коронавируса.

Главное о войне в Сирии / Инфографика 24 канала