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"Злочин проти людства": Росія і війська Асада бомблять школи, лікарні і ринки в Сирії

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Продавець з ринку загинув в Ідлібі
Продавець з ринку загинув в Ідлібі / Фото SyriaCivilDef

Правозахисники повідомляють про воєнні злочини на території Сирії. Російська авіація, а також сили Асада атакують лікарні і школи в Алеппо та Ідлібі.

Зафіксовано атаки на лікарні та школи в Ідлібі і західному Алеппо з боку сирійських і російських урядових сил. Про це повідомляє правозахисницька організація Amnesty International.

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З'ясувати, хто стоїть за злочинними нападами, вдалося на основі інтерв'ю, супутникових знімків, журналів спостереження за літаками і перехопленого авіаційного радіозв'язку. Дослідження також показує, що Хайат Тахрір аш-Шам, найбільша коаліція збройних груп на північному заході, втручалася в діяльність гуманітарних організацій. 

На обстріляних територіях виникла гуманітарна криза. Цивільні піддаються подальшому ризику, якщо не буде відновлений найважливіший механізм ООН по доставці гуманітарної допомоги через кордон з Туреччиною. 

Як нагадали в Amnesty International, напади на школи та лікарні – це "серйозне порушення міжнародного гуманітарного права", воєнні злочини та злочини проти людства.

Неурядова волонтерська організація Білі каски повідомляє,  що 18 осіб тяжко поранили під час бомбардування місцевого ринку у місті Албаб. Пізніше надійшло повідомлення, що один чоловік-продавець овочів, загинув.

Що відомо про ескалацію конфлікту у Сирії

Війська Башара Асада напали на турецьких військових у четвер, 27 лютого. Внаслідок цього загинули 36 турецьких військових, а ще десятки військових отримали травми і поранення.

Підкреслимо. Незмінним союзником Асада у війні є Росія, яка надає підтримку його сирійській арабській армії (САА) та зацікавлена у зміцненні уряду. РФ хоче зміцнити свій вплив на Близькому Сході, тому беззаперечна перемога Асада є для них головною метою цієї війни.

Після атаки Туреччина відкрила кордон з Євросоюзом, щоб привернути увагу Заходу до проблем біля своїх кордонів з Сирією. Світові спільноти закликали припинити військові дії в регіоні.

У неділю, 1 березня, турецька влада оголосила про початок нової військової операції у Сирії під назвою "Весняний щит". Однак, вже через чотири дні – 5 березня Володимир Путін і Реджеп Ердоган провели переговори у Москві. Вони обговорили загострення військового конфлікту у сирійській провінції Ідліб. Президентам вдалося погодити спільний документ. 

Заморозила конфлікт світова пандемія коронавірусу.

Сирія
Головне про війну у Сирії / Інфографіка 24 каналу

Автор: Вероніка Климська
Теги: Лікарня Війна Башар Асад Новини Росії Новини Туреччини Атака Росії на Туреччину в Сирії Війна у Сирії
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