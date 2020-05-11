"Злочин проти людства": Росія і війська Асада бомблять школи, лікарні і ринки в Сирії

Правозахисники повідомляють про воєнні злочини на території Сирії. Російська авіація, а також сили Асада атакують лікарні і школи в Алеппо та Ідлібі.

Зафіксовано атаки на лікарні та школи в Ідлібі і західному Алеппо з боку сирійських і російських урядових сил. Про це повідомляє правозахисницька організація Amnesty International.

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З'ясувати, хто стоїть за злочинними нападами, вдалося на основі інтерв'ю, супутникових знімків, журналів спостереження за літаками і перехопленого авіаційного радіозв'язку. Дослідження також показує, що Хайат Тахрір аш-Шам, найбільша коаліція збройних груп на північному заході, втручалася в діяльність гуманітарних організацій.

Many countries celebrate healthworkers as heroes, but in NW Syria/#Idlib, Syrian & Russian forces kill them instead.



New @amnesty report documents 18 cases of attacks on schools & medical centres on UN "do not target list" hit.



These are war crimes.https://t.co/jqH9nh8feZ pic.twitter.com/9RMTCPu3xH — Conor Fortune (@WritesRights) May 11, 2020

На обстріляних територіях виникла гуманітарна криза. Цивільні піддаються подальшому ризику, якщо не буде відновлений найважливіший механізм ООН по доставці гуманітарної допомоги через кордон з Туреччиною.

Як нагадали в Amnesty International, напади на школи та лікарні – це "серйозне порушення міжнародного гуманітарного права", воєнні злочини та злочини проти людства.

Неурядова волонтерська організація Білі каски повідомляє, що 18 осіб тяжко поранили під час бомбардування місцевого ринку у місті Албаб. Пізніше надійшло повідомлення, що один чоловік-продавець овочів, загинув.

18 people were injured, including dangerous cases, after an unknown explosion in the market of #AlBab city in #Aleppo eastern countryside this evening. Our #WhiteHelmets worked to respond immediately, help the injured, and secure the explosion area. pic.twitter.com/mRp1OsS9QI — The White Helmets (@SyriaCivilDef) May 10, 2020

Що відомо про ескалацію конфлікту у Сирії

Війська Башара Асада напали на турецьких військових у четвер, 27 лютого. Внаслідок цього загинули 36 турецьких військових, а ще десятки військових отримали травми і поранення.

Підкреслимо. Незмінним союзником Асада у війні є Росія, яка надає підтримку його сирійській арабській армії (САА) та зацікавлена у зміцненні уряду. РФ хоче зміцнити свій вплив на Близькому Сході, тому беззаперечна перемога Асада є для них головною метою цієї війни.

Після атаки Туреччина відкрила кордон з Євросоюзом, щоб привернути увагу Заходу до проблем біля своїх кордонів з Сирією. Світові спільноти закликали припинити військові дії в регіоні.

У неділю, 1 березня, турецька влада оголосила про початок нової військової операції у Сирії під назвою "Весняний щит". Однак, вже через чотири дні – 5 березня Володимир Путін і Реджеп Ердоган провели переговори у Москві. Вони обговорили загострення військового конфлікту у сирійській провінції Ідліб. Президентам вдалося погодити спільний документ.

Заморозила конфлікт світова пандемія коронавірусу.



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