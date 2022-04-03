Зеленский добавил, что всем партнерам Украины передадут подробную информацию о происходящем на временно оккупированных территориях, информирует 24 канал.

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Зеленский о зверствах россиян

Президент Украины подчеркнул, что военные преступления в Буче и других городах во время российской оккупации будут рассмотрены на заседании Совета безопасности ООН, которое запланировано на вторник.

Зеленский добавил, что Россию ждет новый пакет санкций. Однако он подчеркнул, что этого мало, поскольку нужно также сделать выводы и о политическом поведении, которое позволило этой войне произойти.