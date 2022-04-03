Зеленський додав, що усім партнерам України передадуть детальну інформацію про те, що відбувалося на тимчасово окупованих територіях, інформує 24 канал. –

Варте уваги Зеленський оголосив про створення нового спецмеханізму для розслідувань воєнних злочинів Росії

Зеленський про звірства росіян

Президент України наголосив, що воєнні злочини у Бучі та інших містах під час російської окупації розглянуть на засіданні Ради безпеки ООН, яке заплановане на вівторок.

Зеленський додав, що на Росію чекає новий пакет санкцій. Проте він наголосив, що цього замало, оскільки потрібно також зробити висновки й про політичну поведінку, яка дозволила цій війні статися.